Joe Jonas se apresenta no Grammy Latino 2025 com Ela Taubert e agita público

Está valendo ter norte-americano no Grammy Latino? Está sim! Isso porque tivemos ninguém mais, ninguém menos que Joe Jonas no palco de 2025 ao lado de Ela Taubert. Os dois arrasaram juntos ao cantar a música ¿Cómo Pasó?

A cantora assumiu a parte em espanhol da canção, enquanto Joe ficou com o inglês e mostrou toda sua desenvoltura com a guitarra, fazendo o coração dos fãs errarem até as batidas.

Ela Taubert é uma artista colombiana que está ganhando espaço no cenário da música recentemente e é muito conhecida por seu característico cabelo colorido.