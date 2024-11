Grande ABC teve R$ 120 milhões para reformas de escolas em 22 meses

Um balanço divulgado pela Seduc-SP (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) apontou que o atual governo estadual investiu cerca de R$ 119,8 milhões em 110 obras de reforma em escolas e creches públicas nas sete cidades do Grande ABC. Os dados se referem ao período entre janeiro de 2023 e outubro de 2024.

As obras, de acordo com a Pasta, incluem reformas completas de escolas estaduais, melhorias em quadras, cozinhas, refeitórios e salas de aula, revitalização de fachadas, intervenções em telhados e adequações para acessibilidade, laboratórios profissionalizantes e climatização.

A cidade da região com maior aporte de recursos foi São Bernardo, com R$ 62,1 milhões investidos em 30 obras. Em seguida aparecem Mauá (R$ 19,9 milhões e 25 obras), Diadema (13,1 milhões e 13 obras), Santo André (R$ 10,7 milhões e 16 obras), Ribeirão Pires (R$ 8,4 milhões e 17 obras), São Caetano (R$ 4,1 milhões e três obras) e Rio Grande da Serra (R$ 1,3 milhão e seis obras).

Nos 22 meses da gestão do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), a secretaria afirma que investiu no total R$ 1,4 bilhão para executar 2.098 obras de reforma em escolas e creches públicas em todo o Estado – números que, segundo a Pasta, já ultrapassam o total de 1.808 obras finalizadas nos quatro últimos anos da gestão anterior (2018-2022).

Apenas nos dez primeiros meses de 2024, foram entregues 1.218 revitalizações no Estado, o que representa uma alta de 38,4% deste tipo de intervenções em relação ao ano passado.

As reformas atingiram 445 cidades paulistas até o momento e impactam mais de um milhão de alunos da rede pública.

O presidente da FDE (Fundação para o Desenvolvimento da Educação), responsável por viabilizar a execução das políticas educacionais definidas pela Seduc-SP, Fabrício Moura Moreira, ressalta a importância das intervenções. “Esse é um recorde, é um marco muito importante, porque ultrapassa o recorde de 2023, em que nós atingimos 880 intervenções nas nossas escolas. É uma série de intervenções importantes para garantir boas condições de infraestrutura nas nossas escolas”, afirmou.

Na Educação, as obras são contratadas e executadas de duas formas: ou via FDE ou realizadas por meio de acordos com prefeituras municipais.

CRECHE ESCOLA

Entre as obras, estão 53 novas unidades do Programa Creche Escola. Essas creches entregues aos municípios nos primeiros 22 meses de gestão totalizaram 6.800 vagas, um investimento de R$ 120,9 milhões.