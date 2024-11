Gabriel Novaes treina normalmente e reforça a Ponte Preta em decisão contra o Sport

O técnico João Brigatti ganhou um importante reforço para o duelo decisivo contra o Sport, no sábado, às 21h30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. O atacante Gabriel Novaes, vetado na derrota por 2 a 1 para o Vila Nova, treinou normalmente e estará à disposição do treinador. O duelo válido pela 37ª rodada vale pela briga pela permanência da Ponte Preta na Série B do Brasileiro.

Em caso de derrota para os pernambucanos, somada a uma vitória do CRB no domingo sobre o Santos, a Ponte Preta estará matematicamente rebaixada para a Série C do Brasileiro de 2025. Já o inverso, vitória da Ponte Preta mais uma derrota ou empate do CRB, o time paulista deixa a zona de rebaixamento na penúltima rodada. No momento, a Ponte Preta soma 38 pontos, em 17º, enquanto os alagoanos têm 39, em 16º.

O atacante Gabriel Novaes sentiu uma lesão muscular e foi poupado no duelo de Goiânia. Após um trabalho intensivo durante a semana, o jogador se recuperou e vem treinando normalmente, sendo a grande novidade para este duelo decisivo.

Além dele, também retorna o lateral esquerdo Gabriel Risso, que cumpriu suspensão pela expulsão contra o Paysandu. Por outro lado, João Brigatti terá as baixas do zagueiro Mateus Silva e do atacante Iago Dias, expulsos contra o Vila Nova.

Existe também uma preocupação com o meia Elvis. Dos considerados titulares, ele é o único pendurado com dois cartões amarelos. Caso seja advertido, pode ficar de fora do último jogo contra o Avaí, na Ressacada, em Florianópolis (SC). Os zagueiros Sérgio Raphael e Luis Haquin e o meia Guilherme Portuga também estão pendurados.