G20 Social: Hoje fechamos o ciclo do PAC Seleções com setor de resíduos, diz Jader

O ministro das Cidades, Jader Barbalho, disse nesta quinta-feira, 14, no primeiro dia do G20 Social, no Rio de Janeiro, que o governo fechou o ciclo do PAC Seleções, programa de US$ 10 bilhões que visa impulsionar a economia de 10 setores. Nesta quinta-feira, foi fechada a dotação para os projetos de gestão de resíduos, informou Barbalho.

Segundo ele, serão beneficiados, com financiamentos de US$ 120 milhões, 60 cooperativas, que vão gerar 33 mil empregos diretos e indiretos em 460 municípios.

"Os catadores são uma preocupação do presidente (Lula), assim como a preservação do meio ambiente com a gestão dos resíduos sólidos", disse o ministro em coletiva de imprensa após a abertura do G20 Social, que será realizado até dia 16.