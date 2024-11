Ouro fecha em queda pela quinta sessão consecutiva e toca mínima em 2 meses

O ouro fechou novamente em baixa nesta quinta-feira, 14, caindo pela quinta sessão consecutiva e pressionado pela alta do dólar. Depois de subir acentuadamente durante a maior parte deste ano, o ativo se tornou menos atrativo desde a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos EUA.

O ouro para dezembro fechou em queda de 0,52%, a US$ 2.572,90 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex). Na mínima do dia, o metal atingiu menor valor desde 12 de setembro.

O metal precioso caiu cerca de 6% desde a semana passada. Parte da queda coincidiu com o fortalecimento do dólar americano em relação a outras moedas importantes e à medida que os investidores precificam menos os riscos geopolíticos.

A incerteza das eleições nos EUA está fora do caminho e há esperanças de que os conflitos no Oriente Médio e na Ucrânia possam terminar quando Trump iniciar sua presidência, diz Fawad Razaqzada, da StoneX. A previsão de curto prazo continua sendo de baixa até que uma reversão de alta se concretize, embora a queda adicional possa ser limitada, acrescenta ele.

O CEO da Alamos Gold, John McCluskey, adverte contra a análise do preço do ouro em uma janela de curto prazo, argumentando que ele continua sendo um ativo porto seguro. "A única maneira de dar sentido a um gráfico de ouro é analisá-lo em um prazo suficientemente longo", disse ele.

A eleição dos EUA, por si só, não alterou o quadro macroeconômico, com a dívida americana na tendência de continuar a crescer, enquanto o acúmulo de ouro pelos bancos centrais nos últimos cinco anos provavelmente permanecerá inalterado, diz McCluskey.

*Com informações da Associated Press e Dow Jones Newswire