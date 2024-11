Padilha: Atentado ao STF reforça ambiente contrário à aprovação da PEC da Anistia ao 8/1

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse nesta quinta-feira, 14, que as explosões na Praça dos Três Poderes reforçam um ambiente contrário à chamada PEC da Anistia, que pretende perdoar crimes dos invasores do prédios do Três Poderes em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023. Durante a noite de ontem, 13, um homem lançou artefatos explosivos em direção ao Supremo Tribunal Federal (STF) e, após isso, se matou.

"O atentado Reforça ainda mais um ambiente no Congresso Nacional para que não se pense de forma alguma em anistiar quem pratica crimes contra a democracia, em especial, todos os atos preparatórios até o dia 8 de janeiro", afirmou Padilha à GloboNews.

Segundo o ministro, o ocorrido é "um episódio fruto de uma cultura do ódio, de uma cultura que busca atacar o Supremo Tribunal Federal e, ao atacar o STF, ataca a nossa Constituição, as nossas instituições democráticas".