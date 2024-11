Passos: Apreendemos um telefone celular e também vários artefatos na residência e no trailer

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, disse nesta quinta-feira, 14, que a PF apreendeu um celular e vários artefatos na residência e no trailer do homem responsável pelas explosões ocorridas na noite de quarta-feira, 13, na Praça dos Três Poderes.

Passos disse que a investigação da PF "dirá se a pessoa agiu isoladamente ou em conjunto, com apoio financeiro". O diretor-geral da PF relatou que a equipe entrou com um robô na casa do homem que se matou na Praça dos Três Poderes. Esse robô antibombas, ao abrir gavetas na residência, causou uma "explosão gravíssima", nas palavras de Passos.

O diretor-geral da PF disse não descartar novos ataques. "Não descartamos nada de imediato", declarou ele durante entrevista coletiva à imprensa nesta manhã.

Questionado sobre o fato de o homem autor do crime ter anunciado nas redes sociais sua intenção de cometer o atentado, Andrei Passos Rodrigues defendeu uma regulação das redes sociais. "É preciso ter regras claras sobre o uso das redes sociais", disse.

O diretor-geral da PF afirmou ter ressalvas com a expressão "lobo solitário", que passou a ser usada desde a noite de ontem para se referir ao episódio. "Tenho ressalvas a expressão 'lobo solitário', por trás de ação nunca há só uma pessoa. A ação foi individual, mas a investigação dirá o que impulsionou essa ação", declarou.