Núcleo do PPI nos EUA sobe 0,3% em outubro ante setembro e 3,1% na comparação anual

O núcleo do índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos subiu 0,3% em outubro ante setembro, segundo pesquisa divulgada pelo Departamento do Trabalho do país nesta quinta-feira, 14. O resultado veio acima da projeção de analistas consultados pela FactSet, de alta de 0,2%.

Na comparação anual, o núcleo do PPI avançou 3,1% em outubro. Neste caso, o consenso da FactSet era de alta de 3%.