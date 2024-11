Após virar piada por ombro machucado, Giselly se revolta e vira assunto mais uma vez... Veja tudo que rolou na madrugada de A Fazenda 16

Luana Targino levou a melhor na noite da última quarta-feira, dia 13, e além de se salvar da roça, ela ainda conquistou o chapéu mais aclamado de A Fazenda e se tornou a Fazendeira da Semana pela segunda vez. Por isso, Gizelly, Flora e Vanessa estão na berlinda e cada vez mais perto da eliminação.

Após voltarem da prova, cada uma das peoas teve a chance de mandar um recado para o público justificando sua permanência no reality rural. Na vez da ex-BBB, os outros participantes notaram algo de diferente, já que a peoa falava de uma forma animada e agitada.

Os peões estranharam essa agitação, já que a advogada afirmou que tinha deslocado o ombro na academia e não poderia fazer as atividades do lixo. Ela até chegou a ser atendida pela produção, mas logo retornou e, por isso, virou motivo de piada na casa e chegou a ser imitada por Albert.

- O braço dela ficou bom, hein? Parecia um ventilador, disparou o peão imitando os movimentos de Gizelly.

- Eu estou chocada, chocada. Para quem está com muita dor assim, não faz isso, não consegue. Você está com muita dor, você fala assim: Desculpa, gente, eu estou tão empolgada que eu estou mexendo o braço e está doendo, porque você está com dor, nem gemeu, comentou Flor.

Gui, Yuri e Sacha, que estavam no quarto, também comentaram sobre o assunto.

- Ontem estava falando: Ah, estou com o braço machucada e nem consegui pegar o lixo. Mano, pelo menos fica no personagem com a tipoiazinha, né?, iniciou Yuri.

Em outro momento, em conversa com Flora, Gizelly se revoltou e detonou Albert e Sacha pelas atitudes:

- Ó, seu amiguinho Albert, na hora que eu estava falando ali, eles e o Sacha falando: Olha lá como o ombro está soltinho, os dois. Ele só se cresce pra cima de mulher. No Power Couple, que ele adora falar, todo mundo falava que ele não deixava a mulher dele falar. Enfiou a cueca no c*, disparou a peoa.

Vale lembrar que a eliminação acontece no programa ao vivo desta quinta-feira, dia 14!