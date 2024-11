Direção da Fórmula 1 renova contrato com o GP de Mônaco até 2031

A direção da Fórmula 1 anunciou nesta quinta-feira a renovação do contrato do GP de Mônaco até 2031. O vínculo anterior entre a categoria e um dos mais tradicionais GPs do calendário se encerraria em 2025. O acordo prevê uma nova data para a corrida, no início de junho a partir de 2026.

Na próxima temporada, o GP disputado nas ruas de Montecarlo está agendado para os dias 23, 24 e 25 de maio, marcando os 75 anos da estreia da corrida na F-1, em 1950. Mas, a partir de 2026, Mônaco estará no primeiro fim de semana completo de junho. Via de regra, o GP sempre era disputado em maio.

A prova em Mônaco é considerada uma das mais desafiadoras do circuito em razão das limitações físicas do traçado de rua, cercado de muros de proteção e até um túnel. O traçado exige velocidade de pensamento e agilidade dos pilotos a cada trecho. As ruas de Montecarlo contam com as curvas mais lentas do campeonato.

Além de ser um dos mais antigos e tradicionais GPs da F-1, Mônaco é considerado estratégico para o mundo do automobilismo pela localização geográfica e pela época do ano, quando muitos contratos envolvendo equipes, patrocinadores e fornecedores são negociados visando as temporadas seguintes. O apelo comercial faz com que a prova pague uma das menores taxas para fazer parte do calendário da F-1. Houve época, antes da entrada da Liberty Media no campeonato, em que era o único GP isento de pagamento.

"Estou muito feliz que a Fórmula 1 continuará a correr em Mônaco até 2031", comentou Stefano Domenicali, presidente e CEO da Fórmula 1. "As ruas de Montecarlo são únicas e uma parte famosa da Fórmula 1, e o Grande Prêmio de Mônaco continua sendo uma corrida que todos os pilotos sonham em vencer."

Michel Boeri, presidente do Automobile Club de Mônaco, também celebrou o novo acordo. "Gostaria de agradecer particularmente a príncipe Albert II de Mônaco, Stefano Domenicali, e a todos os envolvidos na extensão deste contrato. A assinatura deste novo acordo não apenas confirma a força do nosso relacionamento, mas reafirma nosso compromisso em oferecer a todos os visitantes uma experiência incomparável e de primeira classe nos fins de semana de corrida."