Polícia Federal investiga explosões ocorridas na Praça dos Três Poderes, em Brasília

A Polícia Federal informou na noite desta quarta-feira, 13, por meio de nota, que investiga as explosões ocorridas nesta noite na Praça dos Três Poderes em Brasília e um inquérito policial será instaurado para apurar os ataques.

"Foram acionados policiais do Comando de Operações Táticas (COT), do Grupo de Pronta-Intervenção da Superintendência Regional da PF no Distrito Federal, peritos e o Grupo Antibombas da instituição, que estão conduzindo as ações iniciais de segurança e análise do local", diz a nota.