Representantes da Argentina deixam a COP29 por ordem de Milei

Representantes da Argentina tiveram de sair da 29ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP29), em Baku, capital do Azerbaijão, e voltar ao país por ordem do presidente Javier Milei. O presidente tem posições conhecidas contra o debate sobre mudanças climáticas, na mesma linha que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. Para Milei, a crise climática é uma "mentira socialista".

As plenárias de alta liderança - leia-se chefes de Estado - da COP chegaram ao fim. Assim, o vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, chefe da comitiva brasileira, retorna na quinta-feira, 14, ao País. Alckmin deve participar do encontro do G20.

Também retorna ao Brasil a comitiva ministerial composta por Renan Filho, ministro dos Transportes; Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima; Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar; Sônia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas. A secretária-Geral das Relações Exteriores do Ministério das Relações Exteriores (MRE), embaixadora Maria Laura da Rocha, e o secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do MRE, embaixador André Corrêa do Lago, também retornam.

O embaixador e a ministra Marina Silva também devem participar da agenda do G20. Na semana que vem, retornam para Baku para participar dos últimos dias da conferência do clima.