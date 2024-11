Técnico de Israel quer seleção focada em jogar futebol em duelo de alto risco contra a França

O técnico da seleção de Israel, Ran Ben Shimon, concedeu entrevista nesta quarta-feira e pediu que seus jogadores se concentrem apenas em jogar futebol no duelo diante da França, em jogo válido pela Liga das Nações. As duas seleções se enfrentam nesta quinta-feira, em Paris. A partida vem sendo considerada de alto risco diante do contexto de guerra que o País atravessa. O confronto terá um forte esquema de segurança.

"Quero estar preparado para fazer o melhor jogo possível e ajudar a amenizar um pouco o que está acontecendo em Israel, que já vai ser muito difícil", afirmou o treinador israelense em entrevista coletiva.

Shimon comentou sobre o cenário tenso que cerca a partida e declarou como vem preparando seus jogadores para o confronto diante dos franceses. "Fora do campo, é muito difícil ouvir tantas notícias ruins vindas de Israel. Claro que isso nos afeta. Mas temos que nos adaptar. Eu separo o contexto do futebol", disse.

O treinador israelense tenta usar sua raiz esportiva para manter o time preocupado apenas com a seleção rival. "Venho do mundo do esporte e quero negociar esta partida da melhor maneira possível."

A partida vai contar com a presença do presidente da França, Emmanuel Mácron. Sua presença também pode ser encarada como um ato político, já que o dirigente pretende passar uma mensagem de "fraternidade e solidariedade".

Na última semana, 62 pessoas foram presas por confusões nas ruas de Amsterdã, por conta da guerra envolvendo israelenses e palestinos no Oriente Médio. O confronto aconteceu após o jogo em que o Ajax goleou o Maccabi Tel Aviv pelo placar de 5 a 0.

Um total de quatro mil policiais vão fazer a segurança tanto dentro da praça esportiva quanto nos arredores da arena. Além disso, cerca de 1.600 agentes integram a operação contra a violência.

Diante do clima hostil, é esperado um público pequeno para o duelo diante da capacidade do Stade de France (80 mil lugares). Até agora cerca de 25 mil ingressos foram comercializados.

O zagueiro Eli Dasa também esteve na coletiva e agradeceu a presença dos cerca de cem torcedores israelenses que devem assistir à partida. "Estamos gratos a todos aqueles que tiveram a coragem de vir", disse.

As duas seleções integram o Grupo 2 da Liga das Nações. A França contabiliza nove pontos e tem um a menos que a líder Itália. A seleção israelense perdeu os quatro jogos que disputou e ocupa a lanterna da chave.