Quem são os políticos financiados pelo BRB em camarote milionário no GP de F1 em SP?

O Banco de Brasília (BRB), que pertence ao governo do Distrito Federal, comprou 110 ingressos Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, realizado em São Paulo (SP) no dia 3 deste mês. O governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), e outros políticos de Brasília participaram do evento.

A instituição gastou pelo menos R$ 3,2 milhões para comprar ingressos de camarotes, que foram distribuídos para, além de políticos, empresários e clientes do BRB.

Ao Estadão, o BRB disse que a ação teve por objetivo "fortalecer a marca, fomentar negócios e ampliar relacionamentos com clientes". Procurados pela reportagem, os políticos citados ainda não se manifestaram.

Veja quem são os políticos bancados por banco público:

Ibaneis Rocha (MDB), governador do Distrito Federal

Advogado, Ibaneis Rocha é ex-presidente regional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e se tornou uma das maiores surpresas da política nacional em 2018, quando saltou de 2% das intenções de votos, no início da campanha para liderar a preferência do eleitorado com folga no segundo turno.

Ele desbancou, no primeiro turno, adversários conhecidos do eleitorado do DF. Entre eles, Eliana Pedrosa (PROS), eleita três vezes deputada distrital (2002, 2006 e 2010) e que liderava as pesquisas no início da campanha, e também o deputado federal e líder na Câmara da chamada bancada da bala, Alberto Fraga (DEM). Em 2022, Ibaneis foi reeleito com 50,3% dos votos válidos contra Leandro Grass, que atingiu 26,25%.

O senador Ciro Nogueira (PP-PI) esteve no autódromo de Interlagos e tirou fotos com Ibaneis Rocha, mas não foi ao evento com ingressos do BRB. Ciro Nogueira foi convidado pela montadora Honda - ele é proprietário de uma rede de concessionárias da montadora. O senador postou foto com Ibaneis em suas redes sociais e chamou o governador do DF de "grande amigo (...) e futuro senador".

Embora tenha nascido em Brasília, Ibaneis é de família piauiense, do Estado de Nogueira. Em 2026, Ibaneis termina seu segundo mandato como governador do DF. Concorrer ao Senado é uma das possibilidades para o político emedebista. Ele estava na área VIP do BRB acompanhado da primeira-dama, Mayara Rocha.

Robério Negreiros (PSD), deputado distrital

Natural de Brasília, Robério Bandeira de Negreiros Filho é casado com Flávia Negreiros e pai de três filhas. É bacharel em Direito, com MBA em Gestão Pública. Atualmente, é filiado ao PSD, está em seu quarto mandato como deputado distrital e é o líder do governo do DF na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF).

Antes de se tornar parlamentar, atuou como diretor produtivo em empresas privadas, ocupou os cargos de assessor parlamentar e de assessor especial na Companhia Ambiental de Saneamento do Distrito Federal, foi secretário-geral do Sindicato das Empresas de Segurança Privada do DF e 1º vice-presidente da Federação Nacional das Empresas de Segurança e Transporte de Valores.

Na Câmara Legislativa, foi presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo; presidente Comissão de Segurança (2012-2014) e vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça (2011-2012). Atuou por três mandatos consecutivos como 2º Secretário da Mesa Diretora (2017-2018, 2019-2020, 2021-2022).

Eduardo Pedrosa (União Brasil), deputado distrital

Eduardo Pedrosa é deputado distrital pelo União Brasil. Foi eleito em 2018 para seu primeiro mandato como parlamentar. De acordo com biografia divulgada por Pedrosa, atuou como empresário desde os 17 anos e é formado em Administração.

Pedrosa é sobrinho de Eliana Pedrosa, ex-deputada distrital e ex-candidata ao governo do Distrito Federal. Foi candidato à Câmara Legislativa do Distrito Federal em 2014 pelo Partido Popular Socialista (PPS), atual Cidadania, mas não foi eleito.

Em 2018, foi candidato pelo Partido Trabalhista Cristão (PTC), sendo eleito com 12.806 votos. Em 2021, se transferiu para o Democratas (DEM) que, posteriormente, se transformou no União Brasil. É um dos aliados do governador Ibaneis Rocha.