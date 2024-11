Bolsas de NY fecham perto da estabilidade, com CPI sem surpresas e governo Trump no radar

As bolsas de Nova York fecharam perto da estabilidade hoje, em dia com grande expectativa pela divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla me inglês) de outubro nos Estados Unidos. A publicação trouxe poucas novidades, não indicando grandes alterações na trajetória esperada para o curto prazo do Federal Reserve (Fed). Neste contexto, as atenções se voltaram para o noticiário corporativo e as perspectivas para o novo mandato de Donald Trump.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,11%, aos 43.958,19 pontos. O S&P 500 subiu 0,02%, encerrando em 5.985,38 pontos; e o Nasdaq registrou perdas de 0,26%, aos 19.230,74 pontos.

Após as eleições de 2016, a sabedoria convencional sustentava que Trump implementaria políticas que ajudariam o setor imobiliário, as matrizes energéticos tradicionais e as empresas de pequena capitalização. Isso fez com que as ações desses grupos disparassem após as eleições de novembro, até o final daquele ano. No entanto, como observa analista de estratégia de investimentos do Wells Fargo, Austin Pickle, "este entusiasmo durou pouco, pois faltavam os apoios fundamentais para estes investimentos".

Em suma, ele "aconselha contra atividades comerciais reativas" e diz, em vez disso, manter o rumo com uma visão de longo prazo dos objetivos pessoais, do cronograma e da tolerância ao risco dos investidores. Outros estrategistas também defenderam alguma contenção na sequência dos grandes ganhos pós-eleitorais. No início desta semana, o Citi argumentou que os investidores deveriam "enfraquecer taticamente uma recuperação pós-eleitoral" se o S&P 500 ultrapassar a meta de final de ano do banco de 6.100, já que os ganhos recentes das ações praticamente não deixam margem para erros.

No cenário corporativo, foi divulgado que a Apple está desenvolvendo um display de parede, com lançamento previsto para março de 2025, que permitirá o controle de dispositivos domésticos, videochamadas e navegação por aplicativos com a nova plataforma de IA, Apple Intelligence. As ações da empresa subiram 0,40%. Já os papéis da Spirit Airlines despencaram 59,32%, após o Wall Street Journal informar que a companhia aérea está se preparando para entrar com pedido de proteção contra falência, de acordo com fontes próximas do assunto.

A ação da Rivian Automotive saltou 13,71%, um dia após a alemã Volkswagen anunciar uma joint venture com a fabricante americana de carros elétricos. Outro destaque positivo foi a gigante sueca de streaming musical Spotify (+11,44%), que ontem divulgou seu terceiro lucro trimestral consecutivo.

*Com informações Dow Jones Newswires.