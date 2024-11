Carille prepara o Santos para encarar o CRB e deve usar força máxima por título da Série B

O técnico Fábio Carille comandou o treino do Santos nesta quarta-feira e já deu indícios do que pretende para o jogo contra o CRB, marcado para domingo, na Vila Belmiro, pela penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele pensa em escalar a força máxima a fim de garantir o título da competição.

O comandante vai aproveitar o restante da semana para fazer ajustes e corrigir detalhes como posicionamento e marcação. Ausente na partida contra o Coritiba, o volante Diego Pituca é presença certa contra os alagoanos.

Assim, a formação santista provavelmente vai ter Gabriel Brazão no gol e uma defesa escalada com JP Chermont, João Basso, Gil e Escobar. No meio-campo, ele volta a ter o trio titular com João Schmidt e Giuliano completando o setor com Diego Pituca. No ataque, Otero e Wendel Silva vão atuar com mais liberdade enquanto Guilherme fica como referência na área.

O atacante, aliás, vai tentar diminuir a distância para Erick Pulga na luta pela artilharia. Com dez gols, Guilherme tem três a menos do que o rival do Ceará. Caio Dantas, do Guarani, que marcou 11 vezes, é o vice-goleador.

Líder com 68 pontos, o Santos aposta no apoio de sua torcida para buscar a sua quinta vitória consecutiva. Já o CRB, que luta para não cair para a terceira divisão, contabiliza 39 pontos e ocupa a 16ª colocação na competição.