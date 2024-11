Abraciclo: Produção de motos cresce 17,9% em outubro, melhor desempenho para o mês desde 2013

A produção de motocicletas no Polo Industrial de Manaus cresceu 17,9% em outubro, na comparação com igual intervalo de 2023, informa a Abraciclo, associação que representa o setor. Saíram das linhas de montagem 154.990 unidades, o que também significa alta de 7,6% em relação a setembro. Trata-se do melhor resultado para o mês desde 2013.

Com esses resultados, a produção no acumulado do ano até aqui é de 1.478.318 unidades, 11,7% maior do que o observado em igual período de 2023. É o melhor desempenho do setor dos últimos 13 anos, de acordo com a Abraciclo.

Para o presidente da associação, Marcos Bento, os números mantêm o cenário extremamente positivo para o setor e reforçam a "grande aceitação" das motos no mercado consumidor. "As associadas da Abraciclo instaladas no Polo de Manaus seguem otimistas no cumprimento do plano de produção de 1,72 milhão de unidades", reforçou o presidente, em nota.

Vendas no varejo

Nos primeiros 10 meses de 2024 foram emplacadas 1.577.419 motocicletas, alta de 19,6% em relação a igual período de 2023. É o melhor desempenho desde 2011, segundo a Abraciclo.

Somente em outubro, foram vendidas 166.719 unidades, alta interanual de 21,1% e de 6,5% em relação a setembro. Foi o maior volume de motocicletas vendidas para um mês de outubro nos últimos 18 anos.