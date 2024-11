Allan Aal despista sobre futuro no Guarani após rebaixamento na Série B

O técnico Allan Aal despista sobre a permanência no Guarani para 2025 após o rebaixamento do clube de Campinas na Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador admite que ainda não foi chamado pela diretoria para negociar a renovação e também evita expressar o desejo de seguir na equipe para o Paulistão do próximo ano.

"Ainda não tivemos tempo para essa conversa. A gente respeitou o momento do clube na luta contra o rebaixamento. Quem acompanha o dia a dia sabe que o nosso foco era nisso. Fica a frustração e decepção, mas vamos sentar com calma para ver qual é a melhor perspectiva para os dois lados", afirmou o treinador.

Aal desabafou durante a entrevista coletiva, após o empate sem gols com o Amazonas, na noite desta terça-feira, e destacou a situação ruim que vivia o clube antes mesmo de sua chegada.

"A gente sabia da dificuldade que seria desde que a gente chegou. O Guarani já se encontrava na Série C quando chegamos. O desafio era grande, mas confiávamos muito que poderíamos reverter. Perdemos muitos jogadores importantes, pagamos muito pelos nossos próprios erros e os confrontos diretos influenciaram diretamente. O único resultado que você não pode ter em confronto direto é uma derrota", completou.

Com o tropeço diante do Amazonas, o Guarani seguiu na lanterna, com 32 pontos, não podendo mais alcançar o CRB, o primeiro time fora da zona de rebaixamento.

"O que eu posso falar que foi feito é que a gente fez o melhor possível. Eu jamais iria reclamar de situações de contratações, elenco. As necessidades e carências estão claras para nós. A oscilação de desempenho dos atletas, a gente procurou mobilizar, incentivar, trabalhar, mas algumas coisas fogem do nosso controle. Vinte e um pontos foram nossos. Na pior das hipóteses, se a gente tivesse 15 pontos no primeiro turno, estaríamos em uma situação melhor", finalizou.

O Guarani ainda tem mais dois jogos na Série B. Enfrentará o Brusque, fora de casa, no próximo domingo, e se despedirá da segunda divisão diante do Ceará, no estádio Brinco de Ouro da Princesa.