Matheus Nachtergaele se emociona ao lembrar Suassuna e convite para interpretar João Grilo

Matheus Nachtergaele se emocionou ao relembrar sua jornada como João Grilo, personagem que o consagrou em O Auto da Compadecida (1999). Na última segunda-feira, 11, quando foi ao ar a sua participação no programa Lady Night, do Multishow, o ator compartilhou momentos marcantes de sua relação com o papel e com o escritor Ariano Suassuna.

O artista confessou que ficou em pânico ao receber o convite do diretor Guel Arraes para interpretar João Grilo. "Acho o Grilo o melhor personagem cômico já escrito na dramaturgia do Brasil", afirmou Nachtergaele, destacando a importância do papel em sua carreira.

Um dos momentos mais tocantes foi quando Nachtergaele revelou sua ansiedade em receber a aprovação de Suassuna. O ator contou que, após uma visita à casa do escritor, recebeu uma carta elogiosa, que o emocionou profundamente. "Quando eu abri o CD, tinha uma carta dele. ... Aí ele elogiou, na carta, e tal. Foi legal!", compartilhou, com lágrimas nos olhos.

Nachtergaele também revelou que a inspiração para João Grilo surgiu durante as filmagens em Cabaceiras, na Paraíba. Ele encontrou um homem local que, segundo o ator, era "o João Grilo da vida real", ajudando-o a construir o personagem que cativou o público brasileiro.

Com o retorno de O Auto da Compadecida 2 previsto para 25 de dezembro nos cinemas, Nachtergaele se prepara para reviver o icônico personagem, trazendo de volta a magia e o humor que marcaram a primeira adaptação da obra de Suassuna.