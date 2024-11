Dólar e Treasuries limitam pressão na curva de juros por cenário fiscal

Os juros futuros curtos operavam perto da estabilidade na manhã desta quarta-feira, 13, após o volume de serviços prestados em setembro ter crescido 1%, no teto das estimativas do Projeções Broadcast. Os longos operam com viés de alta em meio à expectativa, há três semanas, pelo anúncio de cortes de gastos.

Os movimentos são moderados pela queda do dólar e dos rendimentos dos Treasuries.

Às 9h16, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 estava estável em 13,181%.

O DI para janeiro de 2027 estava em 13,355%, de 13,338%, e o para 2029 marcava 13,190%, de 13,155% no ajuste anterior.

Dados de serviços do IBGE

O volume de serviços prestados subiu 1,0% em setembro ante agosto, na série com ajuste sazonal, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, informou nesta quarta-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado de setembro veio igual ao teto das estimativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Projeções Broadcast, que previam uma alta de 0,1% a 1,0%, com mediana positiva de 0,6%.

Na comparação com setembro do ano anterior, houve elevação de 4,0% em setembro de 2024, já descontado o efeito da inflação.

Nessa comparação, as previsões também vieram no teto das projeções, que eram de elevação de 1,8% a 4,0%, com mediana positiva de 3,4%.