Corinthians acelera recuperações, mas pode utilizar jovem da base na zaga diante do Cruzeiro

A pausa da Data Fifa é a esperança do técnico Ramón Díaz em recuperar Cacá ou André Ramalho até o jogo com o Cruzeiro, dia 20, às 11 horas, na Neo Química Arena. O clube vai utilizar o período sem jogos no Brasileirão para tentar deixar ao menos um dos defensores machucados em condições de formar dupla com Gustavo Henrique. O jovem Renato está de sobreaviso.

Com Félix Torres na seleção equatoriana, com jogo das Eliminatórias sul-americanas na noite do dia 19, ficou totalmente impossibilitada uma escalação do jogador na manhã do dia seguinte. Desta maneira, se intensificou a corrida contra o tempo para tira um dos entregues ao departamento médico.

Cacá está faz mais tempo fora. Ele se contundiu em um forte choque na visita ao Cuiabá, com um problema no tórax e no quadril. Ocorre que o diagnóstico inicial previu 30 dias de ausência, ou seja, somente no fim do mês.

Já André Ramalho teve diagnosticada uma lesão muscular de grau dois no jogo com o Palmeiras, e um prognóstico desanimador de três semanas de ausência, o que o tiraria até do confronto com o Vasco, dia 24, também na Neo Química Arena.

Caso os prazos estejam corretos e os defensores não se reabilitem, Ramón Díaz tem duas opções para formar a dupla com Gustavo Henrique diante dos mineiros, em confronto direto por vaga na Libertadores de 2025. Ou improvisa Raniele ou apela para o garoto Renato, que já ficou na reserva no fim de semana, nos 2 a 1 sobre o Vitória.

Por outro lado, o treinador contará com o retorno do titular Matheuzinho e do reserva Hugo, laterais que cumpriram suspensão no Barradão. Como não perdeu ninguém diante do Vitória, do meio para a frente sobram opções para o comandante corintiano.