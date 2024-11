Fávaro: Agricultura avalia criação de 2 novas secretarias: Inmet e de Promoção Comercial

O Ministério da Agricultura avalia a criação de duas novas secretarias na pasta: uma para o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e outra para Promoção Comercial. O anúncio foi feito pelo ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, em fala a jornalistas após receber 24 entidades do setor agropecuário nesta terça-feira. A reestruturação do ministério foi apresentada por Fávaro também aos representantes do setor privado. "Estamos fazendo pequenos ajustes para melhorar a eficiência. Validaremos a proposta com os secretários e suas diretorias na sexta-feira (22). Sem ônus para o tamanho da máquina pública e com remanejamento entre as áreas, a ideia é termos o empoderamento de uma área que não existe que é a criação de uma secretaria que trate da promoção comercial dos produtos agropecuários brasileiros", disse Fávaro.

O ministro garantiu que a reorganização da pasta não exigirá ampliação de recursos orçamentários. "Provavelmente, teremos duas novas secretarias, mas sem o inchamento da máquina. Estamos fazendo remanejamento interno para dar focos específicos, trocando peças internas", assegurou Fávaro. Segundo ele, hoje quem faz a promoção comercial é parte da equipe do seu próprio gabinete.

Sobre a secretaria a ser criada para Promoção Comercial, o ministro disse que ela atuará como um "braço forte" da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex Brasil) e do Ministério das Relações Exteriores juntamente com a Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA) e com a Secretaria de Comércio e Relações Internacionais (SCRI). "Ficará muito claro o papel de quem faz a promoção comercial, a relação diplomática e a relação sanitária no Ministério da Agricultura. Com isso, devemos ter mais efetividade e continuar batendo recordes na conquista e ampliação de mercados para o setor", disse.

Fávaro afirmou, ainda, que estão assegurados R$ 200 milhões para a modernização do Inmet. "O Inmet vai ganhar outro status nos próximos dias. A reestruturação já está acontecendo e seguramente teremos o melhor instituto meteorológico da América Latina. Estamos modernizando tanto a plataforma tecnológica quanto a estrutura do órgão que será fundamental para prever melhor tanto as mudanças durante as safras quanto para seguro rural e garantir maior estabilidade diante das mudanças climáticas", afirmou o ministro.

Sobre a carta divulgada hoje por servidores do Inmet, do Inpe e da Ana pedindo o fortalecimento do monitoramento meteorológico e hidrológico no Brasil, Fávaro disse desconhecer o conteúdo, mas que a manifestação é legitima. "É legítimo se preocupar com a questão orçamentária, não seguindo o mesmo modelo praticado na governança do órgão, mas com nova configuração e com tratamento de secretaria para ter acesso a gestão e pleitear a modernização", apontou o ministro. "A questão do dia a dia é questão de custeio e será suprida conforme a necessidade, além da reformulação técnica que está sendo implementada", acrescentou Fávaro.

Outra medida que está sendo avaliada pelo ministério é dividir atribuições da Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA) com as Superintendências Federais de Agricultura (SFAs), na chamada desverticalização da defesa sanitária. "Essa proposta está caminhando bem e também será validada com as equipes técnicas no dia 22 e validando, será implementada imediatamente. É também um empoderamento gradual, relativo e responsável para maior efetividade do serviço", antecipou o ministro.