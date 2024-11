Otan: com Macron, Rutte defende aumento de gastos em defesa para reduzir riscos de conflitos

O presidente da França, Emmanuel Macron, recebeu nesta terça-feira, 12, no Palácio do Eliseu o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, na primeira visita do novo líder da aliança à França desde que assumiu o cargo. Ambos discutiram a necessidade de um maior investimento na defesa e de uma cooperação transatlântica robusta para garantir a segurança duradoura da aliança, segundo comunicado emitido pela Otan.

"Quanto mais gastamos em defesa, mais reduzimos o risco de conflitos futuros", disse Rutte.

Rutte e Macron também discutiram a necessidade de mais apoio à Ucrânia antes do que poderá ser o seu inverno mais rigoroso, à medida que a Rússia visa sua infraestrutura energética, segundo a publicação.

Rutte elogiou a França por treinar e equipar toda uma brigada ucraniana, a Brigada Anne de Kiev, e pela sua promessa de enviar caças Mirage no início do próximo ano. "A França forneceu armas de artilharia avançadas, sistemas de defesa aérea, mísseis de cruzeiro e veículos blindados", disse ele.

O secretário-geral também levantou preocupações sobre o aprofundamento dos laços militares entre a Rússia, a China, o Irã e a Coreia do Norte, que representam uma ameaça à segurança europeia e à paz global.