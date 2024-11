Eleições EUA: democrata Ruben Gallego vence corrida contra republicana no Senado pelo Arizona

O democrata Ruben Gallego foi eleito como o primeiro senador latino do Estado do Arizona nos Estados Unidos, após vencer a corrida contra Kari Lake, impedindo que os republicanos aumentassem ainda mais a maioria no Senado. Com a vitória de Gallego, o Partido Republicano fica com 53 cadeiras de 100 membros do Senado.

"Gracias, Arizona!", escreveu na plataforma X, antigo Twitter. Ele substituirá Kyrsten Sinema, que deixou o Partido Democrata há dois anos depois de antagonizar a ala mais à esquerda do partido.

Gallego prometeu trabalhar para consertar falhas do sistema de imigração dos Estados Unidos, além de continuar a lutar pelos veteranos de guerra e pelos direitos reprodutivos das mulheres.