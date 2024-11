Fed NY: cai nos EUA receio com desemprego e famílias projetam melhora no mercado de trabalho

As famílias estão mais otimistas com o mercado de trabalho nos Estados Unidos, com recuo das expectativas de desemprego e prognósticos mais animadores de recolocação, revelou pesquisa do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Nova York de outubro divulgada nesta terça-feira, 12.

A sondagem mostrou que a probabilidade média de que a taxa de desemprego nos EUA seja maior daqui a um ano caiu 1,7 ponto porcentual, para 34,5%, a menor leitura da medida desde fevereiro de 2022.

A probabilidade média percebida de perder o emprego nos próximos 12 meses diminuiu 0,3 ponto porcentual para 13,0%. Essa diminuição foi mais pronunciada para os entrevistados com menos de 40 anos e aqueles com diploma universitário, apontou a pesquisa.

A probabilidade média percebida de encontrar um emprego, no caso de eventual perda do cargo atual, aumentou 3,3 pontos porcentuais para 56,0%, a maior leitura da medida desde outubro de 2023.

Do lado da inflação, a pesquisa trouxe pequenos ajustes em baixa. As expectativas de inflação de um ano à frente caíram de 3% para 2,9%. As expectativas de inflação de três anos à frente caíram e 2,7% para 2,5% e as expectativas de inflação de cinco anos à frente diminuíram de 2,9% para 2,8%.

A pesquisa tem representatividade nacional, com base em um painel rotativo de aproximadamente 1.300 chefes de família, segundo o Fed de NY.