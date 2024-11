Brasil recupera status de livre do sarampo após cinco anos

Cinco anos após perder o certificado de eliminação do sarampo, o Brasil recuperou o status de País livre da doença. O reconhecimento foi oficializado pela Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) na última quinta-feira, dia 7. O anúncio ocorre nesta terça, 12, durante uma cerimônia com a ministra da Saúde, Nísia Trindade, na sede da Opas em Brasília.

O Brasil não registra ocorrências de transmissão local de sarampo desde junho de 2022, quando foi confirmado o último caso, no Estado do Amapá. Em 2024, apenas dois casos da doença foram detectados no País, um no Rio de Janeiro e outro no Rio Grande do Sul, ambos envolvendo pessoas que contraíram o vírus fora do território nacional e sem gerar transmissão secundária.

De acordo com o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), Renato Kfouri, dois fatores foram decisivos para a eliminação do sarampo no Brasil: o aumento na cobertura vacinal e o manejo rápido de casos suspeitos.

Kfouri ressalta que, para uma nação ser realmente considerada livre do sarampo, é preciso alcançar altas taxas de vacinação, mas também garantir que nenhum caso esteja passando despercebido. Isso exige o cumprimento de metas específicas relacionadas à vigilância epidemiológica, incluindo o reconhecimento e a investigação de casos suspeitos, bem como os seus possíveis contatos, e o monitoramento em áreas de fronteira.

"Na última visita da comissão de verificação ao Brasil, diversas recomendações foram feitas e todas foram atendidas. A gente conseguiu a recertificação face ao novo patamar em que o País está, não só de coberturas vacinais, mas de vigilância de casos suspeitos", afirma.

Para ter ideia da importância desse avanço, ainda neste ano, a Organização Mundial da Saúde (OMS) fez um alerta sobre o aumento de casos de sarampo no mundo. Foram mais de 300 mil casos de sarampo reportados ao longo de 2023, uma disparada de 79% em relação ao ano anterior.

"A gente tem o vírus não controlado em diversos outros continentes, então é muito comum ter sarampo entrando no País, daí a importância de fazermos a lição de casa", comenta Kfouri.

Sarampo no Brasil

O sarampo é uma doença infecciosa grave causada por um vírus, com potencial de levar à morte em casos mais severos. A transmissão acontece de forma rápida e direta, principalmente através de gotículas liberadas pelo doente ao tossir, falar, espirrar ou simplesmente respirar próximo a outras pessoas. A forma mais eficaz de prevenção é a vacinação, que protege contra a infecção e interrompe a disseminação do vírus.

No passado, a doença figurou entre as principais causas de mortalidade infantil, mas seu impacto foi reduzido ao longo dos anos devido a políticas consistentes de vacinação. Um marco nesse esforço foi o Plano Nacional de Eliminação do Sarampo, implementado em 1992.

Em 2016, esses avanços levaram o Brasil a ser reconhecido pela Opas como livre da doença pela primeira vez. Porém, em 2018, o vírus voltou a circular no País e, em 2019, o Brasil perdeu o título.

Segundo o Ministério da Saúde, isso ocorreu devido ao intenso fluxo migratório de países vizinhos, associado às baixas coberturas vacinais em vários municípios, o que permitiu a reintrodução do vírus em território nacional.

Mas os números estão em queda desde 2019. Enquanto naquele ano foram registrados mais de 20.900 casos de sarampo no Brasil, em 2022, o País reportou apenas 41. Desde então, não foram registrados casos de transmissão local e, agora em 2024, o Brasil atingiu a marca de dois anos sem transmissão da doença em território nacional.