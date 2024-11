Lucro da Porto cresce 32,3% em 1 ano e atinge R$ 739,1 milhões no 3º trimestre

A Porto (ex-Porto Seguro) registrou lucro líquido de R$ 739,1 milhões no terceiro trimestre deste ano, crescimento de 32,3% em relação ao mesmo intervalo do ano passado. O trimestre foi de recuperação de resultados, após os impactos das enchentes no Rio Grande do Sul sobre o lucro da empresa no segundo trimestre deste ano.

O resultado financeiro líquido da companhia foi de R$ 246,4 milhões, contra R$ 187,2 milhões um ano antes. A receita com aplicações financeiras foi de R$ 293,6 milhões, o que representa 83,2% do CDI do período.

A Porto afirma que o desempenho foi impactado por títulos indexados à inflação e pré-fixados.

A receita total da empresa foi de R$ 9,5 bilhões, crescimento de 11% no comparativo anual. O avanço foi impulsionado por todas as áreas de negócio da companhia, exceto pela de seguros, que responde pela maior parte do faturamento.

Em seguros, a receita foi de R$ 5,5 bilhões no trimestre, queda de 0,2% em relação ao mesmo período do ano passado. O número é fruto de queda de 4,6% nos prêmios de seguro em automóveis, principal segmento de atuação da Porto Seguro, em que a escolha tem sido de manutenção de margens saudáveis. A frota segurada foi de 6 milhões de itens, ante 5,9 milhões um ano antes.

Nos ramos patrimonial e vida, a receita cresceu 8,1% e 10,4%, respectivamente. A sinistralidade em seguros foi de 50,8%, contra 51,3% no mesmo período do ano passado. Em automóveis, foi de 57,3%, contra 51,3% um ano antes.

A empresa de maior crescimento foi a Porto Saúde, que atingiu R$ 1,7 bilhão em receita, crescimento de 41,5% em um ano. A carteira de beneficiários cresceu 25,7% em um ano, para 641 mil vidas.

Na operação, o índice de sinistralidade caiu 2,3 pontos porcentuais em relação ao ano passado, para 78,1% no terceiro trimestre. O lucro da Porto Saúde aumentou 104,7% em um ano, para R$ 76,7 milhões.

O Porto Bank, que reúne os serviços financeiros, teve receita de R$ 1,5 bilhão no trimestre, alta de 24,1% em um ano puxada pelos consórcios (+37,6%). A inadimplência acima de 90 dias foi de 6,4%, queda de 1 ponto porcentual em um ano, mas estável em relação ao segundo trimestre deste ano.

A unidade de negócio mais recente, a Porto Serviço, teve receita de R$ 620,1 milhões, com 1,3 milhão de serviços prestados no trimestre.