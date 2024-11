Vitória do Santos anima Ponte Preta e Portuguesa por vaga na Copa do Brasil; entenda

Ponte Preta e Portuguesa nutrem esperanças de disputar a Copa do Brasil de 2025. O cenário da reta final da Série B do Campeonato Brasileiro anima as duas equipes paulistas. Uma equipe de São Paulo será a campeã da Série B. Santos, Mirassol e Novorizontino são os times que possuem chances de levantar o troféu da segunda divisão. O Santos, inclusive, já garantiu o acesso para a elite do Campeonato Brasileiro ao superar o Coritiba na noite de segunda-feira.

Caso Santos ou Novorizontino conquistem o título da Série B, uma vaga se abre para uma equipe paulista na Copa do Brasil de 2025. Isso porque o campeão estará automaticamente garantido no torneio mata-mata nacional da próxima temporada. Tanto Santos como Novorizontino obtiveram suas vagas na Copa do Brasil por meio do Campeonato Paulista.

A próxima equipe paulista na fila para herdar uma vaga na Copa do Brasil é a Ponte Preta. A Federação Paulista de Futebol (FPF) tem direito a seis vagas no mata-mata, sendo cinco delas preenchidas de acordo com a classificação no Paulistão. Santos, Red Bull Bragantino, Novorizontino e São Paulo se garantiram na próxima edição da Copa do Brasil.

Além disso, a Inter de Limeira, sexta colocada do Paulistão, também se classificou para o mata-mata, uma vez que o Palmeiras, campeão estadual, abriu uma vaga por estar assegurado na Copa Libertadores de 2025.

A sexta e última vaga disponibilizada pela FPF será dada para o Votuporanguense, vice-campeão da Copa Paulista. O Monte Azul foi o campeão do torneio, mas decidiu jogar a Série D do Brasileiro ao invés da Copa do Brasil.

A Ponte Preta, sétima colocada do Paulistão, pode ser a próxima beneficiada com um lugar na Copa do Brasil. Desse modo, a equipe de Campinas torce para que Santos ou Novorizontino fiquem com o título da Série B.

Uma outra vaga paulista pode ser aberta caso o São Paulo termine o Brasileirão entre os oito primeiros colocados, com acesso direto para a terceira fase da Copa do Brasil. Depois da Ponte Preta, a próxima equipe paulista na fila de espera é a Portuguesa, que terminou o Paulistão na oitava colocação.