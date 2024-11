Técnico da Holanda explica ausência de Memphis Depay na seleção: 'Precisa melhorar'

Memphis Depay vem conquistando o torcedor corintiano por sua dedicação em campo e também pelos gols que tem marcado neste seu início de trajetória no clube. No entanto, seu esforço ainda não tem sido suficiente para garantir uma vaga na seleção holandesa. Nesta segunda-feira, Ronald Koeman deu uma entrevista coletiva e explicou a ausência do jogador para os dois jogos da equipe laranja pela Liga das Nações.

"Na minha opinião, ele não está bem o suficiente. Você pode ver que ele está ficando mais em forma, mas temos dados de que ele precisa melhorar", afirmou o ex-zagueiro que fez sucesso nos tempos de jogador com a camisa do Barcelona.

A ausência do atleta corintiano, no entanto, não quer dizer que as portas da seleção holandesa estejam fechadas. O treinador afirmou que vem observando o seu desempenho e comentou que uma convocação futura tem totais chances de acontecer.

"Iniciamos a Liga das Nações em setembro e já estamos no bloco final, com os dois últimos compromissos. Se o Depay continuar assim (evoluindo), pode voltar antes disso. Já falamos sobre isso, pois tenho muito contato com ele", completou Koeman.

A Holanda integra o Grupo 3 da Liga das Nações e aparece empatada com a Hungria com cinco pontos em quatro rodadas disputadas. A Alemanha lidera a chave de forma isolada após vencer três partidas e empatar uma.

Neste período de Data Fifa, os holandeses primeiro recebem a Hungria no sábado, na Johan Cruyff Arena. Já o segundo confronto será como visitante. Na terça, a equipe liderada por Koeman visita a Bósnia, lanterna do grupo com apenas um ponto somado.