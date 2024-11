'Ainda Estou Aqui' lidera bilheterias brasileiras em fim de semana de estreia

O filme Ainda Estou Aqui liderou as bilheterias nacionais no seu primeiro fim de semana de exibição, de acordo com dados da Comscore. O longa de Walter Salles foi visto por quase 360 mil pessoas, acumulando 8,63 milhões de reais.

O representante brasileiro na corrida pelo Oscar de Melhor Filme em Língua Estrangeira desbancou títulos como Venom: A Última Rodada, que já está na sua terceira semana de exibição, e que foi o segundo mais visto da lista. O terceiro lugar ficou para Operação Natal, que também estreou na última semana.

Ainda Estou Aqui é baseado no livro de Marcelo Rubens Paiva sobre sua mãe, Eunice Paiva (1929-2018) e conquistou o prêmio de melhor roteiro em Veneza. Depois da boa recepção nos festivais de Toronto, San Sebastián, Biarritz, Pingyao, Nova York e Londres, o longa ganhou a chance de representar o Brasil no Oscar.

O filme conta a história da mulher que criou sozinha os cinco filhos e virou advogada de direitos humanos e indígenas após a detenção e o desaparecimento do marido Rubens Paiva (1929-1971) durante a ditadura militar.

Confira abaixo a lista dos 10 filmes mais vistos nos cinemas brasileiros no último fim de semana, segundo a Comscore:

1 - Ainda Estou Aqui

2 - Venom: A Última Rodada

3 - Operação Natal

4 - A Arca de Noé

5 - Todo Tempo que Temos

6 - Terrifier 3

7 - A Forja - O Poder da Transformação

8 - Robô Selvagem

9 - Não Solte!

10 - A Substância