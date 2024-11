MC Guimê comemora 32 anos de idade e faz reflexão sobre depressão: Tentou me destruir

MC Guimê completou 32 anos de idade, no último domingo, dia 10, e refletiu sobre o ano que teve através de um relato feito em sua rede social. O funkeiro revelou que passou por problemas de saúde mental e também, aproveitou para divulgar seu novo álbum.

No texto da publicação, Guimê começou:

Mais um ano de vida, mais um ano de caminhada? Esse ano foi de muito aprendizado, superação, desafios e obstáculos, mas também foi de muito amor, dedicação, evolução espiritual e sabedoria

Ele também declarou que a atividade profissional fez com que encontrasse forças para se reerguer.

Sessões de estúdio me fizeram bem, ajudaram a recarregar as minhas energias. Uma força interior e vontade enorme de compor, gravar, trabalhar, fazer shows que há um tempo já não sentia? É como se tivesse renascido dentro do meu coração aquele sonho de molequinho.

No final ele ainda agradeceu as mensagens de carinho de fãs e amigos:

Teve momentos que a depressão me visitou, até tentou me destruir, mas Jesus me levantou e me deu mais que mil motivos pra sorrir!!! Hoje só quero pedir a Deus saúde, paz e proteção! Que Ele nos abençoe e nos livre de toda maldade. Obrigado pelas mensagens, consideração e carinho de aniversário.