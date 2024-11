Verón compara premiação da Copa do Brasil com Argentina: 'Aqui não dá nem para pagar ônibus'

O ex-jogador Juan Sebastián Verón, atual presidente do Estudiantes, da Argentina, aproveitou a conquista da Copa do Brasil pelo Flamengo para comentar a disparidade das premiações entre os dois países. O rubro-negro carioca se sagrou campeão do torneio neste domingo ao superar o Atlético-MG por 1 a 0, na Arena MRV, em Belo Horizonte.

"E aqui entre o Torneio dos Campeões do Mundo e a Copa Argentina nem cobrem os custos de ônibus para os torcedores", comentou Verón. "... Mas o clube pertence aos sócios", concluiu, em tom de ironia.

O Flamengo acumulou R$ 93,1 milhões na campanha do título da Copa do Brasil. O clube arrecadou R$ 19,6 milhões da terceira fase até a semifinal, e foi premiado com mais R$ 73,5 milhões pelo troféu. O mata-mata nacional é considerado o torneio mais rentável do futebol nacional.

Atual campeão da Copa da Liga Argentina, o Estudiantes foi premiado pela Conmebol, juntamente com a Associação de Futebol Argentino (AFA), com US$ 500 mil (aproximadamente R$ 2,9 milhões). Segundo a imprensa do país vizinho, 70% da receita da final com o Vélez Sarsfield, no estádio Madre de las Ciudades, ficou com a entidade sul-americana.

A premiação é ainda menor quando o assunto é a Copa Argentina, outra importante competição eliminatória disputada no país. De acordo com a imprensa local, o valor recebido pelo time campeão é de aproximadamente 171 milhões de pesos, cerca de US$ 170 mil. Convertendo para reais, seria algo na casa dos R$ 985 mil, valor inferior aos R$ 2,205 milhões pagos pela CBF ao time classificado na terceira fase da Copa do Brasil.