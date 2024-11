Fipe eleva previsão do IPC em novembro de 0,71% para 0,94%, por alta de carnes

O Índice de Preços do Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (IPC-Fipe), que mede a inflação na cidade de São Paulo, teve a projeção para novembro elevada de 0,71% para 0,94%, atrelada à alta mais intensa do item carnes, em Alimentação (1,34% a 1,71%), afirma o coordenador do índice, Guilherme Moreira. Caso isso se concretize, o indicador irá acelerar em relação a outubro (0,80%).

"Essa dinâmica da carne altera a dinâmica do mês todo que nós prevíamos, foi um pouco surpreendente para nós", diz Moreira. "Então, passamos a previsão mensal de 0,71% para 0,94%. Não é normal uma mudança tão grande assim, mas o aumento da carne nessa semana nos pegou de surpresa."

De acordo com Moreira, as carnes registraram um aumento de 19% no preço no período de um mês, e a tendência é de que continuem em alta nas próximas semanas. Na primeira quadrissemana de novembro, o acém foi o terceiro item de maior contribuição no índice.

Além da sazonalidade do período - com a demanda elevada de carnes para as comemorações de final de ano -, Moreira destaca que a seca de setembro e a economia aquecida contribuem com a alta dos preços. Ele ressalta, porém, que o cenário deve mudar à frente. "Em janeiro, você deve ter uma queda considerável do consumo", avalia.

Neste mês, o grupo de Despesas Pessoais (0,87% a 1,14%) também seguirá em aceleração, segundo Moreira, devido às altas em passagens aéreas e viagens e excursões, com o aumento da procura por viagens para o mês de janeiro.

Por outro lado, nas próximas semanas, Habitação (0,82% para 0,98%) passará a desacelerar, com a entrada da bandeira amarela no indicador.