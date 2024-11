Flamengo embolsará quase R$ 100 milhões de premiação por título da Copa do Brasil; veja cifras

Além de vibrar com o título da Copa do Brasil sobre o Atlético-MG, o Flamengo também comemora os valores que irão entrar em seus cofres. O clube carioca garantiu uma premiação robusta com a conquista do torneio mata-mata: embolsará R$ 93,1 milhões após vencer a competição nacional. A quantia foi acumulada na trajetória rubro-negra nesta edição do torneio.

Pelo título diretamente, o clube carioca recebe o valor de R$ 73,5 milhões. A esse valor se somam os cerca de R$ 19,6 milhões recebidos por ter avançado nas fases anteriores da Copa do Brasil. O Flamengo entrou diretamente na terceira fase da competição, quando eliminou o Amazonas. Somente naquela fase, o time carioca ganhou R$ 2,205 milhões.

Nas oitavas de final, ao eliminar o Palmeiras, o Fla embolsou mais R$ 3,4 milhões. Já nas quartas de final, o valor foi de R$ 4,5 milhões. Na semifinal, o time rubro-negro derrotou o Corinthians e mais R$ 9,45 milhões entraram em seus cofres.

Na atual temporada, o clube carioca já ultrapassou R$ 131 milhões em premiações. Os valores superam a meta de R$ 118,3 milhões que foi estipulada no orçamento da diretoria.