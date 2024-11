Sabrina Sato posta foto de Nicolas Prattes com Zoe: 'Recomeçar'

A notícia de que Sabrina Sato havia perdido o bebê que esperava de Nicolas Prattes, divulgada na última semana, fez com que o casal recebesse uma onda de apoio e carinho dos fãs nas redes sociais. No último domingo, 10, a apresentadora, Até então reclusa das redes sociais, postou uma foto com a filha Zoe, do relacionamento com Duda Nagle.

No registro, Nicolas e Zoe aparecem juntos um momento família. Sabrina escolheu uma música especial para ilustrar o momento: Tudo Que a Fé Pode Tocar, de Tiago Iorc. A música foi escrita pelo músico para falar sobre a morte de um amigo e fala sobre luto.

Um dos trechos da canção, diz:

"Eu te vejo em todo canto, todo olhar

Onde tem amor, sei que você está"

Apoio de fãs de família

Sabrina e Nicolas ainda não se pronunciaram oficialmente sobre o ocorrido. Na semana passada, assim que foi divulgado a perda gestacional, irmão dela, Karin Sato, usou suas redes sociais para relembrar momentos em família ao lado de Nicolas Prattes.

Karina Sato, irmã da apresentadora, também falou sobre o ocorrido. No Instagram, ela repostou a publicação de um fã clube de Sabrina lamentando a perda: "Sabemos que o amor de vocês é capaz de superar qualquer obstáculo. Que a união de vocês seja um refúgio de força e que vocês encontrem conforto um no outro. Estamos enviando nossas orações e toda a nossa energia positiva para vocês".

Os fãs e amigos também lamentaram com comentário e apoio e carinho.

Perda do bebê

A informação de que Sabrina Sato perdeu o bebê que esperava de Nicolas Prattes foi confirmada pelo hospital Albert Einstein e pela assessoria da apresentadora. Ela estava na 11ª semana de gestação e havia dado entrada no hospital na terça.

Segundo o Einstein, Sabrina teve alta na última quarta. Leia a nota completa, assinada pelo ginecologista e obstetra Emerson Barchi Cordts e o diretor médico Miguel Cendoroglo Neto:

"A paciente Sabrina Sato deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein, no dia 5 de novembro, em virtude da não evolução da gestação, que ainda estava na 11ª semana. Ela teve alta hospitalar nesta quarta-feira (6/11)."

Anúncio da gravidez

O casal havia anunciado a gravidez em outubro. "Uma nova gestação é uma bênção e será sempre bem-vinda. Sabrina e Nicolas descobriram recentemente uma gestação ainda em estágio inicial. Por orientação médica, foi pedido que aguardassem a evolução com cuidado e amor. E assim estamos fazendo, com fé e na expectativa que evolua bem", dizia a nota enviada pela assessoria da atriz.

A apresentadora já é mãe de Zoe, fruto do relacionamento com Duda Nagle. A menina está prestes a completar 6 anos, em 29 de novembro.