Inter de Milão busca empate, mas Napoli retoma a liderança do acirrado Campeonato Italiano

A Inter de Milão entrou em campo com a intenção de buscar os três pontos contra o líder do Campeonato Italiano. Como saiu atrás do placar, fez o que pôde para ao menos somar um no empate por 1 a 1 com o Napoli, neste domingo, no estádio Giuseppe Meazza, pela 12ª rodada. Resultado que impede a equipe de Nápoles de disparar na liderança da competição.

O Napoli voltou à primeira posição, mas com 26 pontos, um atrás de Atalanta, Fiorentina, Inter de Milão e Lazio em um dos começos mais equilibrados da história do futebol italiano. Em sexto, a Juventus tem 24.

A Inter, ao menos, aumentou o tabu sobre o Napoli em casa. A última derrota foi em 2020, pela Copa da Itália. No retrospecto geral, a equipe de Milão venceu 76 vezes, perdeu 50 e empatou em 44 oportunidades.

As emoções se concentraram no primeiro tempo. Com o apoio de sua torcida, a Inter chegou a ter 80% de posse de bola, mas, mesmo assim, o Napoli conseguia ser perigo. Aos 23, Amir Rrahmani deu belo passe para deixar McTominay na cara do gol. Ele não desperdiçou e fez 1 a 0.

Com a vantagem, a Inter precisou correr atrás do marcador e se abriu. O Napoli passou a administrar bem o resultado, mas acabou sendo castigado. Aos 43, Alessandro Bastoni fez bela jogada e acionou Calhanoglu. Na entrada da área, ele bateu no ângulo para fazer 1 a 1.

No segundo tempo, o jogo ficou mais pegado e com faltas duras. A Inter teve grande chance de passar à frente do placar aos 27, quando Anguissa cometeu pênalti. Calhanoglu bateu e mandou para fora, rente à trave,

Apesar do erro, a Inter continuou melhor e desperdiçou mais duas grandes chances de vencer a partida. O Napoli recuou e conseguiu segurar o ímpeto do adversário para voltar à liderança do Campeonato Italiano.

MAIS JOGOS DESTE DOMINGO

Fazendo uma campanha surpreendente, a Atalanta fez mais uma vítima no Campeonato Italiano ao bater a Udinese, de virada, por 2 a 1. Kamara abriu o placar, mas Pasalic e Isaac Toure, contra, decretaram a vitória do vice-líder da competição. Já a Udinese ficou em nono lugar, com 16.

Com direito a hat-trick do atacante italiano Moise Kean, a Fiorentina derrotou o Hellas Verona por 3 a 1 em casa e subiu para o terceiro lugar. De quebra, deixou o adversário na 13ª colocação, com 12 pontos.

A Lazio foi mais econômica, mas derrotou o lanterna Monza por 1 a 0 para alcançar a quarta posição. O único gol do duelo foi marcado por Zaccagni, aos 36 minutos do primeiro tempo.

Por fim, os dois gols de El Shaarawy não impediram a Roma de ser surpreendida pelo Bologna no estádio Olímpico por 3 a 2. Os gols do time visitante foram marcados por Santiago Castro, Orsolini e Karlsson. A Roma, que continua sem engrenar, é a sétima colocada, com 13 pontos. O Bologna ocupa o oitavo lugar, com 16.