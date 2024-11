Após 32 anos, Xuxa vai ao SBT para receber Troféu Imprensa 'atrasado' no 'Teleton'

Xuxa Meneghel participou do Teleton 2024 na madrugada deste domingo, 10, e recebeu três estatuetas do Troféu Imprensa que nunca havia tido a oportunidade de receber até então. Os prêmios foram entregues por Patricia Abravanel, filha de Silvio Santos, no SBT.

Uma das estatuetas, referente ao Xou da Xuxa de 1992, nunca havia sido entregue.

"Eu sei que o meu pai gostaria muito de ter feito isso, mas não teve a oportunidade. Você recebeu alguns outros troféus imprensa que não levou para casa. Hoje tenho a honra e alegria de poder entregar esses troféus para você em mãos!", disse Patricia.

A "rainha dos baixinhos" discursou: "Quero agradecer demais, porque isso aqui é a minha história. Tenho uma foto de vocês pequenininhas na minha casa quando seu pai foi lá. Me lembro desse sorriso grande, dessa alegria, energia. É um grande prêmio. Muito obrigada."