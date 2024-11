Atlético de Madrid vence Mallorca, e goleiro Oblak novamente inicia a jogada do gol decisivo

Quatro dias depois de ter iniciado a jogada do gol que deu a vitória por 2 a 1 do Atlético de Madrid sobre o Paris Saint-Germain pela Liga dos Campeões, o goleiro Oblak voltou a ter papel fundamental em um gol decisivo do time de Madri, que derrotou o Mallorca por 1 a 0 neste domingo pelo Espanhol.

A construção da jogada do gol de Julian Alvarez neste domingo lembrou muito o que aconteceu em Paris. Nas duas ocasiões, Oblak defendeu uma finalização após escanteio do rival, acionou rapidamente um companheiro que, por sua vez, fez a assistência para o marcador.

As funções que quarta-feira foram cumpridas por Griezmann e Correa corresponderam em Mallorca a Giuliano Simeone e Julián Alvarez, aos 16 minutos do segundo tempo. Após uma fácil defesa em jogada aérea do Mallorca, Oblak rapidamente fez um lançamento longo com o pé para Giuliano Simeone, que partiu do campo de defesa do Atlético.

O argentino venceu os defensores Mojica e Maffeo e surgiu livre na frente do goleiro Greif, que avançou tentando diminuir o ângulo do rival. Simeone, porém, tocou para a esquerda, por onde corria o compatriota Julian Alvarez. Ele bateu de pé direito e marcou. O goleiro eslovaco reclamou muito, gesticulando após a falha de seus defensores.

"Sabíamos que seria difícil. Melhoramos um pouco no segundo tempo e conquistamos três pontos importantes. Acho que Giuliano não me viu, estávamos muito próximos um do outro. Foi um passe muito curto, mas por sorte entrou", afirmou Alvarez.

Além de iniciar a jogada do gol, Oblak também garantiu a sétima vitória do Atlético com defesas importantes no equilibrado jogo. Jogando em casa, o Mallorca teve uma leve vantagem no tempo de posse de bola (52% contra 48%), mas apresentou mais tentativas de gol. O time finalizou mais (12 a 9) e mais vezes de forma correta (6 a 2) do que os visitantes.

O Atlético de Madrid ocupa a terceira posição no Espanhol, com 26 pontos, um a menos do que o vice-líder, Real Madrid, que tem um jogo atrasado. O Mallorca tem uma das melhores defesas do Espanhol, com 10 gols sofridos, atrás apenas do Atlético (7), e ocupa a oitava colocação, com 18 pontos.

Após a pausa da Data Fifa, o Atlético volta a jogar no Espanhol no dia 23 quando recebe o Alavés no Metropolitano. No mesmo dia, o Mallorca enfrenta o Las Palmas.