Ludmilla e Brunna Gonçalves anunciam que serão mães

Ludmilla e Brunna Gonçalves anunciaram que serão mães pela primeira vez em um vídeo publicado no Instagram neste sábado, 9, que revela a gravidez da dançarina.

O vídeo começa em preto e branco e ganha cores no decorrer de uma leitura de um texto feita pelo casal. Confira a íntegra a seguir:

"Há rumores de anjos nas brisas da manhã. Sussurros macios que tocam o coração, como se o céu tivesse se inclinando, em segredo, para trazer ao mundo um novo sopro de vida.

E por falar em vida, e as nossas vidas? Que eram telas em branco e ganharam cores, linhas, formando um sentimento.

O tempo é como uma promessa. Como um doce anúncio de algo que está por vir e um novo sentimento se criando.

Ao amanhecer, quando o primeiro raio de aurora toca o céu, sinto cada vez mais que ele está aqui, bem perto, crescendo em meu ser. Agora ele está pronto, para todo mundo saber."

A gravidez de Brunna Gonçalves

Em novembro de 2023, Ludmilla e Brunna Gonçalves já haviam confirmado que buscavam tratamentos para que Brunna engravidasse. A escolha foi pelo método de fertilização in vitro, no qual a fecundação do óvulo com o espermatozoide é feita em ambiente laboratorial e depois transferida para o útero.