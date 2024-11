?Altas Horas? de hoje homenageia Ivete Sangalo

O Altas Horas deste sábado, 9, faz uma homenagem a Ivete Sangalo com convidados como Priscilla, Tatau, Emmanuele Araújo, Lucy Alves e a banda Os Garotin, além da própria cantora, que comemora 30 anos de carreira.

No palco, serão cantadas músicas como Quando a Chuva Passar, Arerê, Festa, O Mundo Vai, Eva, Beleza Rara, Não Precisa Mudar, Macetando, Tempo de Alegria, Rua da Saudade, Batucada e Seus recados.

No palco, Ivete Sangalo reflete com Serginho Groisman: "Não realizo esses 30 anos como um número e sim como uma qualidade de experiencias sensacionais. As maravilhosas, que tenho de montão, e as poucas que foram difíceis eu adorei viver e sempre vou adorar passar por situações difíceis, porque elas nos fortalecem."

O Altas Horas vai ao ar na Globo neste sábado, 9 de novembro de 2024, após a novela Mania de Você.