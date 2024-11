Congonhas retoma operações após 112 voos cancelados por chuva

O Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, registrou 112 voos cancelados entre quinta-feira, 7, e a manhã deste sábado, 9, devido às fortes chuvas que afetaram a capital paulista. Segundo a Aena Brasil, concessionária que administra o aeroporto, as operações foram normalizadas na manhã de hoje.

Neste sábado, o cenário em Congonhas é de normalidade, em contraste com o caos dos dias anteriores, quando passageiros enfrentaram longas filas e pernoitaram no saguão. Em visita realizada pelo Estadão na manhã de hoje, não foram observadas filas extensas nem voos cancelados no painel.

Na sexta, 38 voos tinham sido cancelados até as 16h (21 chegadas e 17 partidas) e cinco foram desviados, por causa das condições meteorológicas e ajustes nas malhas das companhias aéreas. Na quinta-feira, ocorreram 32 cancelamentos de voos, também por conta das chuvas que atingiram a capital.

A Aena informou que seis voos foram cancelados hoje, sendo uma decolagem e cinco pousos, como parte de ajustes realizados pelas companhias aéreas. A concessionária orienta os passageiros a confirmarem a situação de seus voos diretamente com as empresas.

