Apenas com educação midiática jovens vão conseguir identificar o que é fake news

O Brasil foi o país com o pior desempenho em uma pesquisa da OCDE que mediu a capacidade das pessoas em verificar conteúdos e identificar notícias falsas. Divulgado em julho, o levantamento feito em 21 países simulou uma rede social e pediu aos participantes que classificassem as notícias encontradas nela. Já os resultados do último Pisa - avaliação que mede os conhecimentos dos estudantes de 15 anos - mostram que apenas 2% dos jovens brasileiros estão nos níveis mais altos de proficiência em leitura e, logo, aptos a diferenciar fato e opinião e encontrar informações implícitas no texto.

São dados que mostram um terreno muito fértil para disseminação de fake news e interromper esse curso exige investimento e comprometimento na implementação de uma educação midiática. "Conceitualmente, isso significa desenvolver habilidades para que crianças e adolescentes, a partir do chão da escola, possam aprender a acessar informação, analisar criticamente e a criar conteúdos de forma ética e responsável", disse Patricia Blanco, presidente do Instituto Palavra Aberta e uma das participantes do Meet Point que o Estadão promoveu nesta sexta-feira, 8, para discutir o assunto.

Apenas com a educação midiática, acrescenta, é que os jovens vão aprender a fazer o uso ético das ferramentas e desenvolverão olhar aguçado aos conteúdos que chegam todos os dias nas telas. "O estudo DA OCDEmostrou que polarização política, os vieses relacionados a crenças e ideologias, e a falta de entendimento dos diferentes gêneros textuais geram a desinformação. E isso é um caldo propício para que a gente acabe acreditando em notícias fraudulentas, em conteúdos manipulados."

Aluno da 3.ª série do ensino médio da escola municipal Rubens Paiva, no Jardim Ângela, um bairro periférico de São Paulo, Juliano Luz Soares dos Santos corrobora e mostra na prática como isso é importante. Ele participa do projeto Imprensa Jovem, que consiste na formação para que os estudantes aprendam a distinguir gêneros textuais e a produzir conteúdo jornalístico, a partir de entrevistas e apuração adequada de acontecimentos.

"Foi uma evolução pessoal, por perceber que muita coisa eu não sabia", diz. Um grande aprendizado, conta, foi conseguir discernir entre os diferentes tipos de conteúdos, a partir da própria construção de um texto. "No início do ano, muitos não conseguiam ter esse discernimento. Era comum que num texto (que deveria ser noticioso) tivesse muita opinião e aparecesse expressões como eu acho. Daí a gente foi aprendendo."

Estudante protagonista

Ao propor que os alunos aprendam enquanto produzem, o projeto da escola em que Juliano estuda considera o protagonismo do estudante, o que é fundamental no engajamento e resultados da educação midiática. "Na educação midiática, a gente precisa muito da ação dos professores, mas a gente entende também que, quando há o protagonismo do estudante, o diálogo entre eles acaba fluindo de uma maneira diferente, eles aprendem com eles mesmos, e isso tem uma efetividade muito grande", afirma Caio de Godoy Camargo, supervisor de Tecnologias de Apoio à Aprendizagem Sesi.

Nas escolas da rede, foi criado o Projeto Sesi Influencers, que consiste em prover ferramental para que os alunos possam analisar os cenários, perceber como se dá a desinformação, analisar os diferentes vieses e refletir as dinâmicas em que se dá essa construção de discurso. Conscientes desse processo, os estudantes aprendem a criar conteúdo com responsabilidade e ética e acabam por replicar o aprendizado no ambiente familiar, questionando os pais sobre os conteúdos que recebem por WhatsApp - rede em que as fake news se propagam rápido e facilmente.

"Ele impacta não só a comunidade escolar, mas também toda a comunidade. A família, por exemplo, recebe informações por WhatsApp e os nossos estudantes já estão criando a cultura da checagem, de entender o que está por trás da informação", diz.

Nativos digitais, só que não

A opinião dos especialistas é que há um equívoco comum de intuir que os jovens da geração Z já nascem sabendo, e, por isso, são chamados de nativos digitais. Mas, alertam, há uma diferença entre usar a tecnologia e estar preparado para isso. "Eles estão interessados, mas focados em alguns elementos. Quando a gente olha para o todo, ficam lacunas que é preciso trabalhar dentro da educação. Se a gente não formá-los, estarão suscetíveis a um bombardeio de desinformação dentro das próprias bolhas em que estão", diz Camargo. "É preciso desenvolver o poder de questionar para propiciar uma educação emancipadora."

E quem vai ensinar a geração que já nasceu sabendo? Sim, os professores - que, por uma questão cronológica, não nasceram sabendo e seguem não aprendendo isso nos currículos das licenciaturas ou graduação em pedagogia.

"Isso não é parte da formação inicial e, além disso, a formação do professor acontece em um espaço de tempo e a sociedade evoluiu", acrescenta Camargo. "É preciso que as instituições entendam que esse é um assunto importante e precisa ser priorizado."

Até porque educação midiática não é assunto periférico nem recente; já está previsto nos marcos normativos. A presidente do Instituto Palavra Aberta explica que cinco das dez competências básicas da BNCC (Base Nacional Comum Curricular) abrangem a educação digital e para a cidadania. "O que a gente precisa é instrumentar, formar o professor para que ele utilize os marcos que já estão previstos para integrar a camada da educação midiática. E isso não é mudar a forma como você dá aula, mas introduzir a camada da análise crítica, tanto na hora de verificar o conteúdo como na hora de produzir".

Ao aprender a produzir conteúdo com esse olhar crítico, o jovem consegue refletir, por exemplo, sobre o impacto de criar um meme a partir da foto de um amigo, sobre cyberbullying. "Aprende sobre responsabilidade, a pensar qual é o meu papel nesse ambiente onde posso criar, compartilhar e disseminar informações o tempo todo?", explica Patricia Blanco.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.