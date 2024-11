Torcida do Botafogo esgota ingressos destinados ao clube para a final da Libertadores

A decisão da Copa Libertadores, que terá Botafogo e Atlético-MG como finalistas, está mobilizando a torcida carioca. Todos os 22 mil ingressos localizados no setor Centenário, destinado ao clube do Rio, foram comercializados. A informação foi publicada pela agremiação em suas redes sociais.

A venda dos bilhetes para o setor exclusivo dos cariocas teve inicio nesta quarta-feira e se esgotou rapidamente. De acordo com o Botafogo, ainda há bilhetes à venda para os interessados nos setores mistos, no site da Conmebol.

Nas redes sociais, sob a inscrição "FOGO NO MONUMENTAL", a diretoria informou o panorama da procura pelas entradas. Ao fim da mensagem, o clube ainda convoca a torcida de seus simpatizantes citando a partida decisiva: "VAMOS PULSAR PELO SONHO DA AMÉRICA".

O Atlético-MG também recebeu uma carga de 22 mil ingressos para a decisão da Libertadores, mas ainda há bilhetes disponíveis para o setor exclusivo dedicado aos torcedores mineiros no estádio.

Botafogo e Atlético-MG se encontram no dia 30 de novembro para decidir quem vai ficar com o troféu da Copa Libertadores. A equipe de Belo Horizonte vai em busca de sua segunda conquista continental enquanto o time carioca tenta ser o melhor time da América do Sul pela primeira vez.