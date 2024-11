Lira encerra o P20, 10ª Cúpula de Presidentes dos Parlamentos do G20

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), anunciou, nesta sexta-feira, 8, o encerramento da 10ª Cúpula de Presidentes dos Parlamentos do G20, o P20, realizado desde o dia 6 de novembro, no Congresso Nacional. Em seu pronunciamento final, Lira ressaltou "a importância crescente do diálogo num mundo marcado pela volatilidade do equilíbrio geopolítico".

E declarou: "O diálogo entre as nações é um meio fundamental para atingirmos esse objetivo. Não há, porém, justiça com pessoas passando fome. Não há justiça quando a pobreza e a desigualdade estão presente na vida de bilhões de seres humanos.".

Lira defendeu ainda o "desenvolvimento sustentável" e mencionou medidas aprovadas na Câmara em relação ao tema.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), ausentou-se da sessão de encerramento, devido ao falecimento do seu pai, Helio Cota Pacheco, ocorrido de madrugada, em Belo Horizonte.

Aos participantes do P20, foi entregue a Carta de Alagoas, elaborada em julho por deputadas e senadoras de 26 países, em Maceió. O documento trata de recomendações para a igualdade entre homens e mulheres.

O P20 antecede a reunião do G20, marcada para 18 e 19 de novembro, no Rio de Janeiro. O evento terá a participação dos chefes de Estado dos países que integram o grupo.