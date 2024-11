CBF se esforça para levar Guardiola do City para a seleção brasileira, diz site

Um dos treinadores mais prestigiados do planeta, o espanhol Pep Guardiola está em pauta na Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Segundo reportagem do site The Athletic, a entidade se esforça para convencer o espanhol do Manchester City a comandar o Brasil. O técnico de 53 anos já declarou ser fã da seleção e vive impasse pela renovação de contrato com o clube inglês.

De acordo com a publicação, Guardiola tem o desejo de treinar uma seleção nacional e gostaria de assumir um trabalho visando a Copa do Mundo de 2030. Ele chegou a ser sondado para comandar a Inglaterra, mas não demonstrou entusiasmo com o projeto. A Associação de Futebol da Inglaterra (FA, sigla em inglês) acabou por fechar com Thomas Tuchel, ex-Chelsea e Bayern de Munique.

A reportagem ainda afirma que a CBF faz "grande jogada" para ter Guardiola à frente da seleção brasileira, ligando para o espanhol por diversas vezes ao longo de 2024. Em janeiro, após o Supremo Tribunal Federal (STF) reconduzir Ednaldo Rodrigues à presidência da entidade, Dorival Júnior foi contratado para o cargo, encerrando o sonho da federação de ter Carlo Ancelotti no comando do Brasil - o italiano diz não se arrepender de ter recusado a oferta.

Guardiola tem contrato com o Manchester City somente até junho de 2025. A equipe inglesa está sofrendo com baixas causadas por lesões. Rodri, vencedor da Bola de Ouro, não joga mais nesta temporada. O time vem de três derrotas consecutivas, com destaque para a goleada por 4 a 1 sofrida para o Sporting na Liga dos Campeões.

A fase ruim levantou a hipótese de Guardiola encerrar o seu vitorioso ciclo no City, com 18 troféus em oito anos. A reportagem do The Athletic, contudo, afirma que a tendência de momento é o treinador renovar por mais uma temporada antes de, enfim, realizar o sonho de treinar uma seleção.

"Guardiola teria ficado irritado quando a CBF se distanciou de contratá-lo após sua passagem pelo Barcelona, mas fontes próximas a ele dizem que ele gosta da ideia de treinar o Brasil", diz trecho da reportagem.

Sob o comando de Dorival, a seleção se prepara para enfrentar a Venezuela em 14 de novembro, e o Uruguai, dia 19, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Após início ruim na corrida por uma vaga no Mundial de 2026, o Brasil vem de duas vitórias na última Data Fifa e subiu para o 4º lugar, com 16 pontos. A Argentina, atual campeã do Mundo e da Copa América, é quem lidera, com 22.