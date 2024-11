ABL: confira a lista completa de inscritos para a vaga de Antonio Cicero

O jornalista, escritor e roteirista Tom Farias e o escritor e diplomata Edgar Telles Ribeiro disputam a vaga que pertencia a Antonio Cicero na Academia Brasileira de Letras (ABL). O poeta, letrista e crítico literário, que morreu em 23 de outubro, ocupava a Cadeira nº 27 do Quadro os Membros Efetivos.

A eleição para a vaga será realizada no dia 11 de dezembro. Confira a seguir a lista completa de inscritos, de acordo com as informações divulgadas pela ABL.

Uelinton Farias Alves (Tom Farias)

Jornalista, escritor, pesquisador, roteirista e crítico literário, Tom Farias tem 64 anos. Iniciou sua carreira no jornalismo aos 14. Atualmente é colunista da Folha de S.Paulo, tendo passagem por outros jornais e revistas, além de periódicos estrangeiros. Como escritor, publicou 18 livros, com destaque para as afro-biografias de Jose do Patrocinio, Cruz e Souza e Carolina Maria de Jesus. Também escreveu os romances A Bolha e Toda Fúria. Foi finalista do Jabuti em 2009 e 2019. É embaixador do Instituto Adus, em prol dos refugiados africanos em São Paulo. É membro da Academia Carioca de Letras.

Edgard Telles Ribeiro

Escritor, embaixador aposentado, cineasta e professor, Edgar Telles Ribeiro, de 79 anos, nasceu no Chile e foi radicado no Rio de Janeiro. Iniciou sua carreira como crítico de cinema, escrevendo para suplementos literários. Entre 1978 e 1982 foi professor de cinema na Universidade de Brasília (UnB). É autor de 15 livros, entre romances e contos. Jogo de Armar, o mais recente, é finalista do Prêmio Jabuti 2024. Outras obras publicadas são Olho de Rei, O Punho e a Renda, O Impostor e A Mulher Transparente. Como diplomata, serviu nos Estados Unidos, Equador, Guatemala, Nova Zelândia, Malásia e Tailândia (embaixador nos três últimos). No Brasil, trabalhou na área cultural do Ministério das Relações exteriores, cujo departamento chefiou entre 2002 e 2005.

João Calazans Filho

Escritor, romancista, contista, poeta e cronista, nasceu em um pequeno vilarejo chamado Jacareci, na Bahia. Tem mais de 50 livros publicados, e suas obras regionais foram levadas ao mundo, publicadas em dez línguas em mais de 160 países. Dúvidas & Desejos marcou sua estreia como escritor. Outros livros são O Beco, A Salamandra, Rio Sol, Cortina de Fumaça, e o infanto-juvenil O Pé de Cacau Encantado, indicado ao Jabuti. Seus romances exploram temas contemporâneos como intolerância, corrupção, violência, boemia e política, refletindo a complexidade das relações sociais.

Chislene de Carvalho

Professora e escritora paulista, usa o pseudônimo Sarah Bittencourt. Tem obras na área do Direito, participou das antologia de poesia, contos e crônicas Minuto de Tudo, Palavra do Cotidiano e Reencontros. Também escreve títulos infanto-juvenis, como Os três porquinhos deficientes e A menina curiosa.

Jose Efigênio Eloi Moura

Escritor e radialista paraibano, tem 15 livros publicados, entre eles Eita Gota!, Ciço de Luzia, Sertão de Bodocongó, Carolino e a trilogia Pedro Jeremias - buscando contar histórias, preservar e celebrar a essência do Nordeste, sua linguagem e visão de mundo.

Carlos Cardoso

Engenheiro e poeta carioca, de 50 anos, é expoente da geração revelada na poesia brasileira no final da década de 1990. Conquistou o Prêmio APCA, da Associação Paulista de Críticos de Arte pelo livro Melancolia, e também recebeu o prêmio UNESCO, dentre outros. Em 2023, recebeu dois prêmios italianos. Publicou ainda Sol Descalço e Coragem, que está sendo adaptado em peça de teatro.

Eduardo Luiz Baccarin Costa

Escritor, poeta, produtor cultural e professor de língua portuguesa e literatura há mais de 30 anos, o paranaense é Doutor pela Universidade Estadual de Londrina. É titular da cadeira de literatura no Conselho de Política Cultural de Londrina e ocupa a cadeira 39 da Academia de Letras, Ciências e Artes de Londrina. Desde 2023, desenvolve o projeto "Casulo Criativo", com alunos da rede pública e da periferia de Londrina e região, para a formação de novos leitores. Tem 16 livros publicados, entre romances, coletâneas de poemas e textos de dramaturgia.

Sonia Netto Salomão

Escritora e professora aposentada carioca, é Doutora pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), onde foi docente associada. Seguiu como acadêmica na Itália e fundou a primeira cátedra da língua no país. Coordenou a Cátedra Antonio Vieira, patrocinada pelo Instituto Camões de Lisboa, de 2004 a 2023. É sócia da Academia Romana de Filologia e Sócia Honorária e ex-presidente da Associação Italiana de Estudos portugueses e brasileiros. Recebeu a medalha Rio Branco no grau comendadora, pelos serviços culturais prestados à língua portuguesa e à cultura brasileira. Publicou 26 volumes e cerca de 200 artigos em revistas e livros. Ganhou o Jabuti de Teoria e Crítica Literária em 2017.

Martinho Ramalho de Melo

Poeta, jornalista, servidor público federal e ex-professor paraibano. Tem formações na área de Letras e História, Direito e Engenharia Agrônoma. É mestre em filosofia política pela UFPB, tem vários prêmios em concursos de poesia, conto e crônica, e artigos científicos publicados. É membro do Conselho Editorial da revista Terra da FAEAB, membro da Academia Paraibana de Poesia e sócio-fundador do Clube Literário Brasília.

J. M. Monteirás

Advogado, jurista, professor de Direito, palestrante, articulista, romancista, poeta e compositor, natural da Bahia. Sua mais recente obra literária é Dellarquim, de 2022. Como compositor, destacam-se Sinais (Pirapora), Pássaro Sem Asas e Clara Morena.

Alda de Miranda

Publicitária, empresária, escritora e palestrante paulista. É autora da série infantil Tem Planta Que Virou Bicho. Também lançou Um Reino Sem Dengue e Maria Curiosa de Poesia. Recebeu o Colar do Centenário do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo por sua contribuição à literatura infantil. Atualmente, se dedica à poesia e às crônicas poéticas através do perfil POETE-SE.

Ruy da Penha Lobo

Escritor e poeta goiano, tem dois livros publicados: Jubiacaba e Os Contos Que Eu Conto. Escreve contos e crônicas para o jornal Diário da Manhã.

Lucas Pereira da Silva

Paulista nascido em Caconde, é professor, pedagogo, pesquisador e desenvolve projetos na área educacional e cultural de sua cidade. Também realizou trabalhos no teatro, juntamente com o NUPEAC- Núcleo de Pesquisa e Ação Comunitária e participações nas oficinas de recriação teatral. Escreveu Mistério da Lua e fundou a editora FERRU, publicando títulos como Um Sábio Vale Mais e Quê é?, direcionados ao público infantil e infanto-juvenil.

Antonio Porfirio de Matos Neto

Escritor, filósofo e economista sergipano, é presidente do Museu do Cangaço, no Povoado Alagadiço, e membro ativo de instituições culturais, como a Academia Sergipana de Letras, a Academia de Letras de Aracaju e a Sociedade Brasileira de Estudos do Cangaço. É membro efetivo do Conselho Deliberativo do Centro Internacional Celso Furtado (Cicef) e Conselheiro do Conselho Regional de Economia de Sergipe (Corecon-SE). Como escritor, publicou obras como História de Frei Paulo, Lampião e Zé Baiano no Povoado Alagadiço e Esboço Histórico do Rio São Francisco e seus Aspectos Ambientais.

Remilson Soares Candeia

Advogado, doutor em Direito e professor em instituições de ensino da área jurídica no Distrito Federal, também tem formação em Letras. Exerceu o cargo efetivo de Auditor Federal de Controle Externo no Tribunal de Contas da União (TCU). Publicou sete livros, todos na área do Direito.