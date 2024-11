Cintia Dicker comenta relação com Luana Piovani: 'Conto tudo'

Casada com Pedro Scooby, Cintia Dicker revelou nas redes sociais detalhes sobre sua convivência com Luana Piovani. A modelo é casada com Pedro Scooby, ex-marido da atriz e pai dos três filhos dela: Dom, de 12 anos, e os gêmeos Bem e Liz, de 9. Neste ano, o primogênito do ex-casal se mudou da casa da mãe, em Portugal, para morar no Rio de Janeiro com o pai.

A modelo e Scooby são pais de Aurora, de 1 ano. "Nós temos ela e Piovani uma ótima relação. Eu conto tudo para tranquilizá-la. Fico imaginando se fosse o contrário, a minha filha que estivesse em Portugal. Também ia querer saber de tudo. Tem coisas que só nós, que somos mães, é que vemos", afirmou Cíntia.

A modelo também compartilhou como é para a filha conviver mais com Dom. "Para a Aurora tem sido incrível crescer com o irmão por perto. Ela está desenvolvendo muito mais, ainda mais que não vai para a escola ainda. O Dom é um amor, muito educado, me respeita muito", afirmou.

"E ele tem uma agenda lotada: é aula de skate, inglês, é a escola? Mas também deixo a parte para o pai fazer. Outro dia, Luana pediu para eu marcar um dentista, que fiz com o maior prazer. Mas na hora de levar, mandei o Pedro ir", explicou.

Saudade do filho

Recentemente, Luana Piovani desabafou sobre a saudade que sente de Dom. Foi o menino que decidiu morar no Brasil com Pedro Scooby. Ela disse que tentou ao máximo manter a família unida em Portugal, mas com a separação do casal, a ideia não deu muito certo.

Os dois terminaram em 2019 e, durante dois anos, o ex-BBB continuou no país Europeu para ficar perto das crianças. Mas, as brigas entre o ex-casal continuaram e ele voltou para o Rio com a atual mulher, Cintia Dicker.

"Foram dois anos dando murro em ponta de faca, tentando... Eu não vim a Portugal à toa, e não vim sozinha. Eu vim numa decisão pela minha família. Eu vim casada. Eu atravessei o oceano, larguei tudo que eu tinha lá para começar algo novo, do zero, porque eu queria que meus filhos tivessem mais oportunidades. E acho que estar na Europa nos traz isso. Nos traz mais conhecimento, mais línguas, mais culturas diferentes, abre o nosso horizonte para as diferenças do mundo", disse ela ao programa Júlia, da emissora portuguesa SIC.

Luana ainda falou que a mudança para outro país foi prezando por uma vida melhor para os três filhos. "E também para que eles tenham uma vida mais comum, mais parecida com o que eu tive quando criança. Sem medo de estar na rua jogando bola, andando de bicicleta, foi para isso que vim. E o fato dele voltar me dói, porque ele vai viver num lugar onde tem carro blindado, onde convive só com pessoas do mesmo ciclo", explicou.

Desde o fim do casamento de Piovani e Scooby, a relação de ambos foi conturbada. Mas parece que os dois convivem bem atualmente.