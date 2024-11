IPCA sobe 0,56% em outubro ante alta de 0,44% em setembro, aponta IBGE

A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechou outubro em 0,56%, ante 0,44% em setembro, informou nesta sexta-feira, 8, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado do mês ficou acima da mediana das estimativas da pesquisa Projeções Broadcast com o mercado financeiro, de alta de 0,54% do índice.

As expectativas iam de 0,45% a 0,65%.

A taxa acumulada pela inflação no ano foi de 3,88%.

O IPCA acumulado em 12 meses ficou em 4,76%. Neste caso, o intervalo das previsões coletadas pelo Projeções Broadcast era de 4,64% a 4,90%, com mediana de 4,74%.