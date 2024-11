Renner: lucro líquido é de R$ 255,3 mi no 3º trimestre, alta de 47,7%

A Lojas Renner apresentou lucro líquido de R$ 255,3 milhões no terceiro trimestre de 2024, alta de 47,7% ante o mesmo período de 2023. O Ebitda ajustado foi de R$ 576,8 milhões, alta anual de 59,1%. A receita líquida, por sua vez, foi de R$ 3,39 bilhões no período, ganho de 9,5%. Já a receita líquida de varejo ficou em R$ 2,956 bilhões, alta de 12,1%.

Segundo a companhia, o "aumento relevante no lucro líquido de julho a setembro foi consequência principalmente do maior resultado operacional".

"Os resultados do terceiro trimestre demonstram que a evolução do nosso modelo de negócios e as iniciativas relevantes que colocamos em prática até o momento estão alavancando o potencial da nossa companhia", destaca a varejista.

As vendas de vestuário no trimestre aumentaram 13%, quase o dobro da média do mercado, e combinadas com um aumento de 1,1 ponto porcentual (p.p.) na margem bruta, são uma clara evidência disso, escreveu o CEO da companhia, Fabio Faccio no documento que acompanha os resultados.

Ele destaca ainda que alavancagem operacional (SG&A/ROL) melhorou em dois pontos porcentuais, com R$ 412 milhões em geração de fluxo de caixa livre no terceiro trimestre de 2024.

A margem bruta de varejo ficou em 54,7%, com avanço de 1,1 p.p., enquanto a margem Ebitda foi de 19,5%, avanço de 5,7 p.p. A companhia terminou o período com caixa líquido de R$ 1,4 bilhão, frente a R$ 1,2 bilhão um ano antes.