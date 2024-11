Presidente do Fed diz que, se Trump pedir, não vai renunciar ao cargo

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, afirmou que, se o presidente eleito nos Estados Unidos, Donald Trump, pedir para que ele renunciar ao cargo, não o fará.

Questionado sobre essa possibilidade, durante coletiva de imprensa nesta tarde, ele respondeu: "não". Powell também disse que não se considera legalmente obrigado a renunciar se Trump pedir.

Trump deve deixar Powell cumprir o fim de seu mandato à frente do Fed, que termina em maio de 2026, conforme a rede americana CNN, citando um assessor sênior do republicano. O interlocutor disse que o presidente eleito sempre pode mudar de ideia, mas sua visão atual - e a de sua equipe econômica - é que Powell deve permanecer no comando do banco central americano.

Foi o próprio republicano que indicou Powell para a presidência do Fed, meses após assumir a Casa Branca, em 2017. Mas a lua de mel acabou cedo. Durante o seu primeiro mandato, Trump não só o criticava como teria tentado demiti-lo, mas acabou desistindo diante das barreiras legais. Durante a campanha, afirmou que não pretende apoiar o nome de Powell para um novo mandato.